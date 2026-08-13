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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.31 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius 13 Agustus 2026: Jaga Kondisi Tenggorokan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kamis, 13 Agustus 2026, Sagittarius perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tubuh di tengah berbagai aktivitas yang cukup dinamis.

Semangat menjalani rutinitas memang dapat membantu menyelesaikan banyak hal, tetapi tubuh tetap membutuhkan perawatan agar energi tidak terkuras secara berlebihan.

Hari ini menjadi pengingat bagi Sagittarius untuk lebih peka terhadap perubahan kecil yang dirasakan.

Menjaga keseimbangan aktivitas, mencukupi kebutuhan tubuh, dan menyediakan waktu pemulihan dapat membantu Sagittarius tetap nyaman menjalani berbagai agenda. 

Berikut ramalan kesehatan Sagittarius pada Kamis, 13 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Sagittarius pada Kamis, 13 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama pada bagian tenggorokan. 

AstroTalk menyebut tenggorokan Sagittarius mungkin lebih sensitif sehingga kebiasaan sehari-hari perlu dijaga. 

Sagittarius yang memiliki aktivitas padat sebaiknya tidak mengabaikan tanda-tanda kecil dari tubuh karena kondisi yang terasa ringan dapat menjadi lebih mengganggu jika terus dipaksakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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