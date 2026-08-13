Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.27 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio 13 Agustus 2026: Pilih Makanan Lebih Sehat

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.Com - Kamis, 13 Agustus 2026, Scorpio perlu memberikan perhatian lebih pada kebiasaan yang berhubungan dengan keseharian.

Kondisi tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan, tetapi juga oleh berbagai pilihan yang terus diulang dari waktu ke waktu.

Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi Scorpio untuk mulai menata kembali rutinitas dengan cara yang lebih seimbang.

Memberikan perhatian pada kebutuhan tubuh, menjaga energi, serta menciptakan ruang untuk beristirahat dapat membantu Scorpio menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih nyaman. 

Berikut ramalan kesehatan Scorpio pada Kamis, 13 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Scorpio pada Kamis, 13 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperhatikan makanan yang dikonsumsi. 

AstroTalk menyarankan Scorpio memilih makanan yang lebih sehat karena kebiasaan tersebut dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. 

Perubahan tidak harus dilakukan secara drastis. Scorpio dapat memulainya dengan memperbaiki beberapa pilihan makanan yang paling sering dikonsumsi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Scorpio 13 Agustus 2026: Fokus dan Serius Kejar Target - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio 13 Agustus 2026: Fokus dan Serius Kejar Target

Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Jaga Perut dan Pola Hidup - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Jaga Perut dan Pola Hidup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.22 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Tetap Fokus dan Jangan Ragu Minta Bantuan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Tetap Fokus dan Jangan Ragu Minta Bantuan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.20 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore