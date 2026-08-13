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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.22 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Jaga Perut dan Pola Hidup

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kamis, 13 Agustus 2026, Libra disarankan lebih peka terhadap kondisi tubuh, terutama ketika menjalani rutinitas yang cukup padat.

Keseimbangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari menjadi hal penting agar kenyamanan tubuh tetap terjaga dan berbagai kegiatan dapat dilakukan tanpa gangguan.

Selain memperhatikan kebiasaan harian, Libra juga perlu memberikan ruang bagi tubuh untuk mendapatkan energi dan pemulihan yang cukup.

Pilihan sederhana dalam menjalani rutinitas dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus membuat kondisi tubuh terasa lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan Libra pada Kamis, 13 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Libra pada Kamis, 13 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama pada kondisi perut dan pola hidup sehari-hari. 

AstroTalk menyebut perut Libra mungkin lebih sensitif sehingga pilihan makanan dan kebiasaan harian sebaiknya diperhatikan. 

Libra tidak harus melakukan perubahan ekstrem. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan manfaat lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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