Ramalan Kesehatan Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Jaga Perut dan Pola Hidup

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Kamis, 13 Agustus 2026, Libra disarankan lebih peka terhadap kondisi tubuh, terutama ketika menjalani rutinitas yang cukup padat.
Keseimbangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari menjadi hal penting agar kenyamanan tubuh tetap terjaga dan berbagai kegiatan dapat dilakukan tanpa gangguan.
Selain memperhatikan kebiasaan harian, Libra juga perlu memberikan ruang bagi tubuh untuk mendapatkan energi dan pemulihan yang cukup.
Pilihan sederhana dalam menjalani rutinitas dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus membuat kondisi tubuh terasa lebih nyaman.
Berikut ramalan kesehatan Libra pada Kamis, 13 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Libra pada Kamis, 13 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama pada kondisi perut dan pola hidup sehari-hari.
AstroTalk menyebut perut Libra mungkin lebih sensitif sehingga pilihan makanan dan kebiasaan harian sebaiknya diperhatikan.
Libra tidak harus melakukan perubahan ekstrem. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan manfaat lebih baik.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan