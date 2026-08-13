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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.18 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo 13 Agustus 2026: Jangan Abaikan Sakit Gigi

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kamis, 13 Agustus 2026, kondisi kesehatan Virgo secara umum cukup baik, tetapi ada bagian tubuh yang sebaiknya mendapatkan perhatian lebih.

Aktivitas yang padat sering membuat keluhan kecil dianggap tidak penting, padahal perubahan kondisi tubuh tetap perlu diperhatikan agar tidak mengganggu rutinitas.

Virgo juga perlu memberikan keseimbangan antara kesibukan dan waktu pemulihan.

Selain menjaga kebersihan diri, memperhatikan pola hidup serta memberi kesempatan tubuh untuk beristirahat dapat membantu menjaga kondisi tetap prima sepanjang hari. 

Berikut ramalan kesehatan Virgo pada Kamis, 13 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Virgo pada Kamis, 13 Agustus 2026, secara umum terlihat cukup baik, tetapi AstroTalk memberikan perhatian khusus pada kesehatan gigi. 

Jika mulai merasakan sakit gigi, ngilu, atau keluhan lain pada bagian mulut, Virgo sebaiknya tidak menganggapnya sebagai masalah kecil yang dapat dibiarkan begitu saja.

Rasa sakit yang muncul sesekali mungkin membuat seseorang memilih menunggu sampai keluhan hilang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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