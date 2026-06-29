Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 29 Juni 2026 | 19.09 WIB

Karier Naik Kelas! Inilah 6 Shio yang Berpotensi Mendapat Jabatan Lebih Tinggi dan Penghasilan Lebih Besar di Juli

Ilustrasi shio yang meraih jabatan dan penghasilan lebih tinggi. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang meraih jabatan dan penghasilan lebih tinggi. (Magnific)

JawaPos.Com - Peluang karier yang lebih baik menjadi harapan banyak orang saat memasuki bulan Juli. 

Kenaikan jabatan, tawaran pekerjaan baru, hingga peningkatan penghasilan menjadi target yang ingin diraih setelah melalui berbagai tantangan di dunia kerja. 

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya sedang memasuki periode yang membawa peluang lebih besar untuk berkembang dalam karier dan memperoleh penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan.

Ramalan ini memang tidak dapat dijadikan patokan pasti karena merupakan bagian dari kepercayaan budaya. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan, memperluas jaringan, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. 

Dilansir dari kanal Youtube Toto Tarot Reader, inilah enam shio yang dalam berbagai penafsiran diprediksi memiliki peluang lebih besar meraih jabatan yang lebih tinggi dan penghasilan yang semakin meningkat sepanjang Juli.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai sosok yang percaya diri, visioner, dan berani mengambil tanggung jawab besar. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Lahir Di Bulan Juli? 4 Kepribadian Ini Melekat dalam Diri Anda - Image
Kepribadian

Lahir Di Bulan Juli? 4 Kepribadian Ini Melekat dalam Diri Anda

Selasa, 3 Maret 2026 | 21.31 WIB

Saatnya Bersinar! 4 Zodiak Ini Mulai Rasakan Perubahan Positif dalam Karier di Akhir Juni 2026 - Image
Zodiak

Saatnya Bersinar! 4 Zodiak Ini Mulai Rasakan Perubahan Positif dalam Karier di Akhir Juni 2026

Minggu, 28 Juni 2026 | 02.49 WIB

Sebelum Juni Berakhir, 4 Bulan Kelahiran Ini akan Mengalami Momentum Penting hingga Menjadi Tonggak Sejarah dalam Hidup Mereka - Image
Zodiak

Sebelum Juni Berakhir, 4 Bulan Kelahiran Ini akan Mengalami Momentum Penting hingga Menjadi Tonggak Sejarah dalam Hidup Mereka

Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore