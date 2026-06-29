Karier Naik Kelas! Inilah 6 Shio yang Berpotensi Mendapat Jabatan Lebih Tinggi dan Penghasilan Lebih Besar di Juli

JawaPos.Com - Peluang karier yang lebih baik menjadi harapan banyak orang saat memasuki bulan Juli.

Kenaikan jabatan, tawaran pekerjaan baru, hingga peningkatan penghasilan menjadi target yang ingin diraih setelah melalui berbagai tantangan di dunia kerja.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya sedang memasuki periode yang membawa peluang lebih besar untuk berkembang dalam karier dan memperoleh penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan.

Ramalan ini memang tidak dapat dijadikan patokan pasti karena merupakan bagian dari kepercayaan budaya.

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan, memperluas jaringan, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.

Dilansir dari kanal Youtube Toto Tarot Reader, inilah enam shio yang dalam berbagai penafsiran diprediksi memiliki peluang lebih besar meraih jabatan yang lebih tinggi dan penghasilan yang semakin meningkat sepanjang Juli.

1. Shio Naga