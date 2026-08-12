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Aulia Rahmi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.08 WIB

4 Zodiak Diprediksi Mimpinya Terkabul Sepanjang Agustus 2026, dari Aries hingga Virgo Penuh Harapan!

Ilustrasi Mimpinya Terkabul (cookie_studio/magnific) - Image

Ilustrasi Mimpinya Terkabul (cookie_studio/magnific)

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki harapan yang ingin diwujudkan.

Ada yang sedang menanti pekerjaan impian, menginginkan kondisi finansial yang lebih baik, berharap memiliki rumah sendiri, atau ingin membahagiakan orang-orang terdekat.

Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk kembali melihat perjalanan tersebut dengan optimisme.

Dalam pembacaan tarot dan astrologi yang bersifat hiburan, sejumlah zodiak disebut memiliki energi yang menarik pada Agustus 2026.

Kartu yang muncul menggambarkan karakter, semangat, serta kemungkinan tema kehidupan yang sedang kuat bagi masing-masing zodiak.

Menariknya, 4 zodiak yang disebut memiliki peluang paling besar untuk melihat harapan menjadi kenyataan adalah Aries, Taurus, Leo, dan Virgo.

Keempatnya memiliki karakter yang berbeda, tetapi sama-sama digambarkan mempunyai dorongan kuat untuk mengejar sesuatu yang selama ini diinginkan.

Lantas, apa saja harapan yang dikaitkan dengan keempat zodiak tersebut? Berikut gambaran pembacaan tarotnya dihimpun dari kanal YouTube cs geteda.

1. Aries: Target Besar Mulai Mendekati Kenyataan

Aries digambarkan sebagai pribadi yang aktif, percaya diri, berani mengambil keputusan, dan tidak suka berlama-lama ketika sudah mempunyai rencana.

Editor: Hanny Suwindari
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