Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.30 WIB

4 Zodiak Paling Berpeluang Dihampiri Rezeki Dadakan Agustus 2026, Pintu Keuangan Terbuka Lebar

Ilustrasi Pintu Keuangan Terbuka Lebar (garetsvisual/magnific) - Image

Ilustrasi Pintu Keuangan Terbuka Lebar (garetsvisual/magnific)

JawaPos.com - ketika pemasukan datang sesuai perhitungan. Namun, ada pula momen ketika rezeki muncul dari arah yang sama sekali tidak masuk dalam rencana.

Pembayaran utang, bonus, hadiah, keuntungan transaksi, hingga pemberian orang terdekat dapat menjadi bentuk pemasukan yang terasa seperti rezeki dadakan.

Dalam pembacaan tarot dan astrologi yang menjadi sumber artikel ini, terdapat 4 zodiak yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kejutan finansial pada Agustus 2026.

Mereka adalah Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo. Masing-masing memiliki karakter berbeda yang dikaitkan dengan cara datangnya peluang tersebut.

Menariknya, gambaran yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberuntungan dalam bentuk uang.

Karakter seperti kemampuan membangun relasi, kecerdasan, ketekunan, kreativitas, rasa percaya diri, hingga jiwa kepemimpinan turut menjadi bagian dari pembacaan setiap zodiak.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut memiliki peluang dihampiri rezeki dadakan pada Agustus 2026?

Berikut 4 zodiak yang muncul dalam pembacaan kartu tersebut, lengkap dengan gambaran karakter dan kemungkinan bentuk rezekinya dirangkum dari YouTube cs geteda.

1. Gemini, Relasi Luas Bisa Membuka Jalan Datangnya Rezeki Dadakan

Gemini menjadi zodiak pertama yang muncul dalam pembacaan kartu.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Shio Berpeluang Dapat Uang Kaget Agustus 2026, Rezeki Super Memenuhi Dompet! - Image
Zodiak

4 Shio Berpeluang Dapat Uang Kaget Agustus 2026, Rezeki Super Memenuhi Dompet!

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.26 WIB

Ramalan Tarot Virgo Agustus 2026, Kartu Three of Pentacles Bawa Cara Mengatasi Kendala Kerja Sama - Image
Zodiak

Ramalan Tarot Virgo Agustus 2026, Kartu Three of Pentacles Bawa Cara Mengatasi Kendala Kerja Sama

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.22 WIB

4 Shio Diprediksi Ketiban Rezeki Rp2 Miliar pada Agustus 2026, Peluang Besar dari Naga hingga Kerbau - Image
Zodiak

4 Shio Diprediksi Ketiban Rezeki Rp2 Miliar pada Agustus 2026, Peluang Besar dari Naga hingga Kerbau

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.16 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore