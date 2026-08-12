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Aulia Rahmi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.26 WIB

4 Shio Berpeluang Dapat Uang Kaget Agustus 2026, Rezeki Super Memenuhi Dompet!

Ilustrasi Shio Dapat Uang Kaget (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Dapat Uang Kaget (magnific)

JawaPos.com - ketika rezeki datang dari arah yang sama sekali tidak diperhitungkan.

Uang yang sebelumnya tidak masuk dalam rencana keuangan tiba-tiba hadir melalui bonus, hadiah, pelunasan utang, pemberian keluarga, hingga keuntungan dari pekerjaan atau bisnis.

Fenomena seperti inilah yang dalam bahasa sehari-hari kerap disebut sebagai uang kaget.

Memasuki Agustus 2026, pembacaan tarot yang menjadi bahan artikel ini menyebut empat shio memiliki potensi memperoleh rezeki tidak terduga.

Keempatnya adalah Shio Kambing, Shio Babi, Shio Kuda, dan Shio Naga.

Masing-masing digambarkan melalui kartu dengan karakter dan jalur rezeki yang berbeda.

Menariknya, uang kaget yang dimaksud tidak selalu berbentuk nominal fantastis.

Rezeki dapat hadir dalam jumlah kecil, sedang, atau besar, bergantung pada kondisi dan kesempatan yang datang.

Bahkan, sesuatu yang awalnya dianggap sederhana dapat memberikan dampak cukup besar terhadap kondisi keuangan apabila dikelola secara tepat.

Inilah 4 shio yang berpeluang dapat uang kaget bulan ini dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Rabu (12/08).

Editor: Hanny Suwindari
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