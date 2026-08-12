Ramalan Tarot Virgo Agustus 2026, Kartu Three of Pentacles Bawa Cara Mengatasi Kendala Kerja Sama

JawaPos.com - Memasuki bulan Agustus 2026, dinamika hubungan sosial dan profesional menjadi fokus utama bagi pemilik zodiak Libra.

Sebagai zodiak yang menyukai keharmonisan, bulan ini memberikan tantangan tersendiri dalam menyikapi dinamika kelompok, penyelarasan harapan, dan pentingnya bertindak secara proaktif ketimbang sekadar mengikuti arus.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Libra dinaungi oleh kartu tiga pentakel terbalik (Three of Pentacles Reversed).

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (12/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Libra di bulan Agustus 2026.

Kartu Three of Pentacles Reversed membawa pesan penting mengenai adanya hambatan atau kurangnya kerja sama dari orang-orang di sekitar Anda.

Momen ini menjadi sinyal kuat bagi Libra untuk berhenti memikirkan hal-hal terjadi tanpa arah, lalu mulai mendefinisikan ulang kekuatan serta kendali atas hal-hal kecil yang bisa diperbaiki.

Secara ilmiah, kemampuan mengatasi hambatan kolaborasi dalam kelompok melalui komunikasi yang terstruktur sangat berpengaruh pada performa tim dan kesehatan mental.

Sebuah studi dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan bahwa efikasi kerja sama tim dan kejelasan komunikasi dapat meredakan konflik interpersonal serta meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Mengambil inisiatif proaktif dalam mengevaluasi fungsi tim terbukti menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif dan efisien.