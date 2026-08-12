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Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.03 WIB

Ramalan Tarot Virgo Agustus 2026, Kartu The Hierophant Bawa Berbagi Kebijaksanaan Hidup

Ilustrasi Kartu Tarot Sang Hierophant./pexels.com - Image

Ilustrasi Kartu Tarot Sang Hierophant./pexels.com

JawaPos.com - Memasuki bulan Agustus 2026, Virgo diajak untuk kembali pada ketenangan, keteraturan, dan pemaknaan mendalam atas rutinitas harian.

Setelah melalui berbagai dinamika, bulan ini memberikan ruang yang sangat baik bagi Virgo untuk memperkuat pondasi diri, merapikan kebiasaan, serta membagikan wawasan berharga kepada orang-orang di sekitar.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Virgo dinaungi oleh kartu Sang Hierophant (The Hierophant).

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (12/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Virgo di bulan Agustus 2026.

Kartu Sang Hierophant berfokus pada pentingnya struktur, bimbingan, tradisi, dan pembelajaran dari sistem yang telah teruji.

Kehadiran kartu ini menandakan bahwa Agustus membawa landasan emosional yang jauh lebih stabil dan kokoh bagi Virgo.

Secara ilmiah, keberadaan rutinitas yang terstruktur dan peran sosial dalam membimbing orang lain memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan mental.

Penelitian dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan memiliki kebiasaan harian yang teratur serta terlibat dalam perilaku berbagi pengetahuan dapat meningkatkan efikasi diri, menurunkan tingkat stres, dan memberikan rasa pencapaian yang bermakna.

Struktur yang jelas terbukti membantu otak bekerja lebih efisien tanpa merasa tertekan dan stres

Berikut adalah pesan penting ramalan tarot bagi Virgo sepanjang bulan Agustus 2026:

Editor: Hanny Suwindari
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