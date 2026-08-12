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Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.59 WIB

Bakal Naik Kelas, 5 Shio Ini Diramal Dihampiri Kesuksesan dan Kemakmuran

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati berbagai tantangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menikmati keberhasilan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran seseorang. Beberapa shio dipercaya sedang memasuki fase yang lebih positif, terutama dalam urusan karier, finansial, dan kehidupan secara umum.

Setelah melewati berbagai tekanan, perjuangan, maupun kegagalan, lima shio berikut disebut mulai mendekati masa yang lebih cerah.

Peluang baru diyakini semakin terbuka, sementara hasil dari kerja keras sebelumnya perlahan mulai terlihat.

Berikut lima shio yang diramalkan berada dalam jalur keberuntungan dan kemakmuran, seperti dilansir dari akun YouTube Naura Kom.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki karakter kuat, penuh ambisi, serta berani menetapkan tujuan besar dalam hidup.

Mereka biasanya tidak mudah menyerah meski harus menghadapi tekanan yang cukup berat. Berbagai pengalaman tersebut justru membentuk mental yang semakin kuat.

Kini, fase baru disebut mulai menghampiri pemilik Shio Naga.

Peluang untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar dapat terbuka, termasuk melalui proyek, pekerjaan, maupun usaha yang berpotensi meningkatkan kondisi finansial.

Bukan hanya materi, keberhasilan yang datang juga dapat meningkatkan posisi dan pengaruh mereka di lingkungan sekitar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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