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Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.59 WIB

3 Zodiak yang Bisa Lunasi Utangnya di Agustus 2026, Tanggungan Langsung Selesai Semua

ilustrasi Rezeki./ (Freepik) - Image

ilustrasi Rezeki./ (Freepik)

JawaPos.com - Permasalahan mengenai uang sering kali buat seseorang berada dalam kecemasan.

Tidak jarang orang-orang menjadi tidak gembira lantaran tidak memiliki uang hingga mengharuskan berutang.

Namun, dalam waktu dekat ini dikatakan akan ada segelintir orang yang hidupnya bertemu dengan hoki hingga bisa merampungkan semua persoalan ekonominya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa lunasi utangnya di Agustus 2026 saat tanggungan langsung selesai semua.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang lahir dengan zodiak virgo dikatakan punya keberuntungan di pertengahan tahun 2026 ini.

Di bulan Agustus 2026 ini, astrolog meyakini akan ada rezeki lebih yang hadir untuk mereka yang berzodiak satu ini.

Rezeki yang hadir dikatakan merupakan hasil dari kerja keras dan pengorbanan selama bekerja.

darinya,m uang yang diperoleh pun cukup untuk membayar lunas semua utang yang dimiliki selama ini.

2. Zodiak Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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