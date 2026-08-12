Resep Nasi Kabsa Beef Slice, Hidangan Timur Tengah Kaya Rempah yang Gurih dan Harum

JawaPos.com - Ingin mencoba olahan beef slice dengan cita rasa yang berbeda dari biasanya? Nasi Kabsa Beef Slice bisa menjadi pilihan menarik untuk menu makan keluarga. Hidangan khas Timur Tengah ini memadukan nasi basmati dengan daging sapi yang lembut serta beragam rempah aromatik.

Resep dari @esnadfoods.id ini cukup praktis dibuat di rumah. Aroma kapulaga, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, dan bumbu Kabssa membuat nasi terasa lebih harum dan kaya rasa.

Daging sapi slice juga membuat proses memasak lebih sederhana karena tidak membutuhkan waktu selama penggunaan potongan daging sapi berukuran besar.

Kabsa dikenal sebagai hidangan nasi berbumbu yang kaya rempah. Penggunaan beragam rempah aromatik membuat cita rasanya terasa lebih kompleks, tetapi tetap cocok dengan lidah karena menggunakan bahan-bahan yang familiar.

Pada resep ini, beef slice menjadi pelengkap utama nasi. Daging sapi dimasak bersama bumbu hingga meresap sehingga menghasilkan lauk yang gurih dan harum.

Penggunaan beras basmati juga membuat nasi memiliki tekstur yang lebih pera dan cocok dipadukan dengan bumbu Kabsa.

Bahan-Bahan

3 lembar daun salam

4 buah kapulaga

4 buah cengkeh

2 buah bunga lawang

5 cm kayu manis

Lada hitam secukupnya

4 siung bawang putih, cincang

1 buah bawang bombay, iris

1 buah tomat, potong

1 1/2 sdm Kabssa Rice Spices

800 ml air

500 gram daging sapi slice

1 blok chicken stock

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Kulit lemon secukupnya

3 cup beras basmati

Cara Membuat Nasi Kabsa Beef Slice

1. Tumis Bumbu Aromatik

Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan.

Masukkan bawang putih cincang dan bawang bombay. Tumis hingga harum dan bawang mulai layu.

2. Masukkan Rempah

Tambahkan daun salam, kapulaga, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, dan lada hitam.

Aduk dan tumis sebentar hingga aroma rempah semakin keluar.

3. Tambahkan Tomat dan Bumbu Kabsa

Masukkan tomat yang sudah dipotong.

Tambahkan Kabssa Rice Spices, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Masak sebentar hingga tomat mulai layu dan bumbu menjadi harum.

4. Masukkan Beef Slice

Tambahkan daging sapi slice ke dalam tumisan.

Aduk hingga daging berubah warna dan tercampur dengan bumbu.

5. Tambahkan Air dan Kaldu

Tuangkan 800 ml air.

Masukkan chicken stock, kemudian tambahkan garam dan lada secukupnya.

Masak hingga kuah mendidih dan bumbu mulai meresap ke dalam daging.

6. Masukkan Beras Basmati

Cuci beras basmati hingga bersih, lalu masukkan ke dalam kuah berbumbu.

Tambahkan kulit lemon untuk memberikan aroma segar pada nasi.

Masak hingga beras matang dan cairan terserap.

7. Sajikan

Setelah nasi matang, aduk perlahan agar bumbu tercampur merata tanpa membuat butiran nasi hancur.

Sajikan Nasi Kabsa Beef Slice selagi hangat.

Gunakan beras basmati agar hasil nasi lebih beraroma dan memiliki tekstur yang sesuai dengan hidangan Timur Tengah.