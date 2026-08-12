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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.56 WIB

Dinaungi Dewi Rezeki, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Raih Kemakmuran

shio dikaruniai kekayaan, rezeki dan harapan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp) - Image

shio dikaruniai kekayaan, rezeki dan harapan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal berani mengambil keputusan, ada pula yang unggul dalam kecerdasan, kreativitas, atau ketekunan.

Sejumlah ramalan bahkan mengaitkan karakter tersebut dengan peluang seseorang dalam memperoleh keberuntungan dan kemakmuran. Sosok Dewi Rezeki atau Dewi Fortuna dalam ramalan menjadi simbol datangnya kesempatan, keberlimpahan, serta harapan baru.

Lima shio berikut dipercaya mempunyai modal karakter yang kuat untuk membuka jalan menuju kesuksesan. Namun, keberuntungan tersebut disebut perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan kelemahan diri.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut mendapat keberuntungan dan peluang kemakmuran menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Pemilik Shio Macan dikenal mempunyai karakter berani, tegas, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Sifat tersebut menjadi salah satu modal yang dipercaya dapat membawa mereka menuju pencapaian besar.

Dalam ramalan, energi Dewi Fortuna disebut membantu Shio Macan memaksimalkan keberanian alami yang dimilikinya. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk mengambil peluang dan berusaha mencapai posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan maupun karier.

Namun, keberanian perlu disertai pengendalian diri. Sikap terlalu dominan, agresif, atau mementingkan diri sendiri justru dapat menjadi penghalang.

Dengan bersikap lebih bijaksana, menghargai orang lain, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, Shio Macan dipercaya mampu membangun keberhasilan yang lebih stabil.

2. Shio Monyet

Kecerdasan dan kreativitas menjadi dua karakter yang sering dilekatkan pada Shio Monyet. Mereka dikenal cepat memahami keadaan dan memiliki banyak ide ketika menghadapi persoalan.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, kemampuan tersebut dianggap sebagai bekal untuk menciptakan peluang, termasuk dalam bisnis dan pekerjaan. Ide yang berbeda dari orang lain bahkan dipercaya bisa menjadi sumber keuntungan apabila dikelola dengan tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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