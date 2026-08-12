Dari Kerbau hingga Ayam, 5 Shio Ini Konon Sedang Mendekati Kemakmuran

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, terutama dalam urusan pekerjaan dan kondisi finansial. Dalam kepercayaan tradisional Tionghoa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran.

Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari pekerja keras, pandai membaca peluang, kreatif, hingga berani mengambil keputusan.

Dalam ramalan yang beredar, beberapa shio bahkan disebut sedang memasuki periode yang lebih positif. Kesempatan baru diprediksi bermunculan dan hasil dari usaha sebelumnya mulai terlihat.

Namun, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan hiburan, bukan kepastian mengenai kekayaan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang menuju kemakmuran dan kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Shio Kerbau Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memilih terus bekerja daripada banyak mengeluh ketika rencana belum berjalan sesuai harapan.

Dalam ramalan tersebut, periode ini disebut dapat menjadi momentum perubahan bagi Kerbau. Berbagai peluang yang sebelumnya masih sebatas rencana berpotensi mulai menemukan jalan untuk diwujudkan.

Dukungan dari lingkungan sekitar juga disebut menjadi salah satu faktor yang membantu kemajuan mereka. Atasan, rekan kerja, maupun keluarga dapat memberikan kepercayaan atau kesempatan yang sebelumnya belum diperoleh.

Bagi Kerbau yang sudah lama memikirkan usaha baru, momentum ini digambarkan sebagai waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Ketekunan yang selama ini dilakukan disebut perlahan dapat menghasilkan perkembangan positif.