Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.40 WIB

Dari Kerbau hingga Ayam, 5 Shio Ini Konon Sedang Mendekati Kemakmuran

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, terutama dalam urusan pekerjaan dan kondisi finansial. Dalam kepercayaan tradisional Tionghoa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran.

Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari pekerja keras, pandai membaca peluang, kreatif, hingga berani mengambil keputusan.

Dalam ramalan yang beredar, beberapa shio bahkan disebut sedang memasuki periode yang lebih positif. Kesempatan baru diprediksi bermunculan dan hasil dari usaha sebelumnya mulai terlihat.

Namun, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan hiburan, bukan kepastian mengenai kekayaan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang menuju kemakmuran dan kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Shio Kerbau

Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memilih terus bekerja daripada banyak mengeluh ketika rencana belum berjalan sesuai harapan.

Dalam ramalan tersebut, periode ini disebut dapat menjadi momentum perubahan bagi Kerbau. Berbagai peluang yang sebelumnya masih sebatas rencana berpotensi mulai menemukan jalan untuk diwujudkan.

Dukungan dari lingkungan sekitar juga disebut menjadi salah satu faktor yang membantu kemajuan mereka. Atasan, rekan kerja, maupun keluarga dapat memberikan kepercayaan atau kesempatan yang sebelumnya belum diperoleh.

Bagi Kerbau yang sudah lama memikirkan usaha baru, momentum ini digambarkan sebagai waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Ketekunan yang selama ini dilakukan disebut perlahan dapat menghasilkan perkembangan positif.

2. Shio Ular

Ular dikenal memiliki kemampuan analisis dan intuisi yang kuat. Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bakal Naik Kelas, 5 Shio Ini Diramal Dihampiri Kesuksesan dan Kemakmuran - Image
Zodiak

Bakal Naik Kelas, 5 Shio Ini Diramal Dihampiri Kesuksesan dan Kemakmuran

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.59 WIB

Punya Mental Baja, 3 Weton Ini Dipercaya Mampu Meraih Kemakmuran - Image
Zodiak

Punya Mental Baja, 3 Weton Ini Dipercaya Mampu Meraih Kemakmuran

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.16 WIB

Dinaungi Dewi Rezeki, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Raih Kemakmuran - Image
Zodiak

Dinaungi Dewi Rezeki, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Raih Kemakmuran

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.56 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore