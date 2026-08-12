Doa Tulus Buka Pintu Rezeki, 5 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Keberuntungan

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Rezeki dapat hadir melalui banyak jalan. Ada yang diperoleh dari kerja keras, kemampuan membaca peluang, maupun usaha yang dilakukan secara konsisten.
Namun, dalam berbagai kepercayaan, doa tulus juga dianggap sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon kelancaran hidup.
Dalam astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter penuh ketulusan dan keteguhan hati. Sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan doa yang kuat serta jalan rezeki yang lebih lancar.
Dilansir dari Naura Kom, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki doa paling mustajab dan berpeluang memperoleh rezeki dari berbagai arah.
Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, penyayang, dan gemar membantu orang lain.
Sikap tersebut terkadang membuat mereka terlihat terlalu mudah mengalah. Namun, di balik kelembutannya, Shio Kambing dipercaya mempunyai ketulusan yang besar.
Ketika berdoa, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi. Keluarga, sahabat, bahkan orang yang pernah membuat mereka kecewa pun dapat menjadi bagian dari doa mereka.
Dalam ramalan ini, ketulusan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa jalan rezeki Shio Kambing cenderung terbuka. Kebutuhan yang mereka perlukan bahkan disebut dapat datang melalui cara yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.
Shio Ayam merupakan sosok yang dikenal tekun, disiplin, dan tidak mudah menyerah.
Mereka mungkin tidak selalu menunjukkan apa yang sedang dipikirkan kepada orang lain. Namun, di balik kesibukannya, Shio Ayam disebut memiliki kebiasaan menjaga konsistensi, termasuk dalam berdoa dan bersyukur.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan