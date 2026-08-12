Doa Tulus Buka Pintu Rezeki, 5 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Keberuntungan

JawaPos.com – Rezeki dapat hadir melalui banyak jalan. Ada yang diperoleh dari kerja keras, kemampuan membaca peluang, maupun usaha yang dilakukan secara konsisten.

Namun, dalam berbagai kepercayaan, doa tulus juga dianggap sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon kelancaran hidup.

Dalam astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter penuh ketulusan dan keteguhan hati. Sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan doa yang kuat serta jalan rezeki yang lebih lancar.

Dilansir dari Naura Kom, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki doa paling mustajab dan berpeluang memperoleh rezeki dari berbagai arah.

1. Shio Kambing Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, penyayang, dan gemar membantu orang lain.

Sikap tersebut terkadang membuat mereka terlihat terlalu mudah mengalah. Namun, di balik kelembutannya, Shio Kambing dipercaya mempunyai ketulusan yang besar.

Ketika berdoa, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi. Keluarga, sahabat, bahkan orang yang pernah membuat mereka kecewa pun dapat menjadi bagian dari doa mereka.

Dalam ramalan ini, ketulusan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa jalan rezeki Shio Kambing cenderung terbuka. Kebutuhan yang mereka perlukan bahkan disebut dapat datang melalui cara yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

2. Shio Ayam Shio Ayam merupakan sosok yang dikenal tekun, disiplin, dan tidak mudah menyerah.