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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.28 WIB

4 Zodiak, Memperoleh Keberuntungan Tak Terduga di Tahun Ini, Cancer Diprediksi Pulih Finansial

Ilustrasi financial freedom/Magnific - Image

Ilustrasi financial freedom/Magnific

JawaPos.com - Menurut prediksi astrolog profesional dari //timesofindia, tahun 2026 diyakini sebagai tahun transformasi.

Di tahun ini diperkirakan akan membawa keberuntungan finansial yang melimpah pada zodiak-zodiak tertentu.

Peluang kesempatan menjadi orang kaya akan terbuka bagi keempat zodiak ini, di tahun 2026. Tidak heran jika mereka kerap merasa memperoleh keberuntungan yang tidak terduga-duga. 

Cancer diprediksi akan mengalami pemulihan finansial yang signifikan. Mereka kemungkinan akan memperoleh warisan, hasil penjualan, serta bonus yang melimpah dari proyek yang sebelumnya sempat terhenti.  

Leo dipercaya akan menemukan kekuatan kembali, serta berpotensi menjadi kaya raya. Secara finansial dan popularitas kepemimpinan mereka akan meningkat jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hal ini ditandai dengan munculnya kerjasama dari berbagai pihak, sampai tawaran promosi pada pekerjaan.

Capricorn dipercaya akan mendapatkan hasil yang besar, melalui pembagian kerja sama antar bisnis. Mereka berpotensi kaya mendadak di tahun ini, dengan kemampuan manifestasi positif pada hal-hal baik.

Sagittarius akan mendapatkan keberuntungan yang tidak terduga di tahun ini.mereka akan menandatangani berbagai kontrak baru yang berkaitan dengan usaha bisnis yang sedang mereka jalani.

Editor: Hanny Suwindari
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