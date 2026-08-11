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Lania Monica
Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.52 WIB

Siap Lunasi Hutang! 12 Tanggal Lahir yang Diselimuti Keberuntungan Besar di Bulan Agustus

Ilustrasi Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Berdasarkan prediksi dari kanal numerologi, beberapa tanggal lahir dipercaya sedang dikelilingi oleh energi positif yang begitu kuat.

Energi ini disebut-sebut mampu memperlancar urusan rezeki, termasuk pelunasan utang yang selama ini menghantui. 

Bahkan utang-utang yang sulit dilunasi seperti riba pun diperkirakan akan terselesaikan, memberikan kelegaan luar biasa bagi mereka yang memilikinya.

Mereka bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi tulang punggung yang menopang kebutuhan orang-orang terdekatnya. 

Tak heran jika doa-doa mereka kini mulai dikabulkan satu per satu. Energi bulan Agustus diyakini menjadi momentum besar bagi mereka untuk memperbaiki kondisi finansial dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih lapang.

Dikutip dari YouTube Kamus Angka Lahir, berikut adalah daftar 12 tanggal lahir yang diprediksi akan diselimuti keberuntungan besar di bulan Agustus:

Tanggal 1: Pemilik tanggal ini dikenal gigih dan pantang menyerah, rezeki datang dari arah yang tak terduga.

Tanggal 3: Bulan ini mereka akan dipertemukan dengan orang yang membawa berkah finansial.

Tanggal 5: Mampu melunasi hutang dalam waktu dekat, termasuk hutang-hutang sulit seperti riba.

Tanggal 7: Keuangan membaik drastis karena usaha atau bisnis yang mulai membuahkan hasil.

Editor: Hanny Suwindari
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