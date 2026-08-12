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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.49 WIB

Rezeki Makin Dekat, 6 Shio Ini Disebut Bakal Rasakan Keberuntungan Finansial

ilustrasi shio. (Freepik) - Image

ilustrasi shio. (Freepik)

JawaPos.com – Peruntungan setiap orang dalam urusan finansial tentu berbeda-beda. Ada yang harus melewati proses panjang untuk mencapai kestabilan ekonomi, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki momentum keberuntungan yang datang pada waktu tertentu.

Dalam astrologi Tiongkok dan kepercayaan tradisional, karakter serta tahun kelahiran seseorang kerap dikaitkan dengan perjalanan rezekinya. Beberapa shio bahkan disebut sedang berada dalam fase yang lebih menguntungkan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan pengelolaan keuangan.

Ramalan tersebut tidak berarti kekayaan akan datang tanpa usaha. Justru, karakter seperti ketekunan, kemampuan membaca peluang, serta kecermatan mengatur keuangan tetap menjadi faktor penting.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup baik dalam waktu dekat?

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang diprediksi tengah berada dalam momentum hoki dan berpeluang memperoleh perkembangan finansial.

1. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal memiliki karakter teliti dan cukup jeli ketika melihat peluang. Dalam urusan bisnis, mereka dipercaya mampu membaca situasi serta memperhitungkan risiko sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan tersebut membuat Shio Ayam disebut memiliki peluang untuk menemukan sumber pemasukan baru. Mereka juga dianggap cukup pandai mengatur keuangan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang datang dengan lebih terarah.

Meski demikian, momentum positif tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian. Terutama ketika berhadapan dengan investasi atau keputusan finansial bernilai besar.

Jika mampu menggabungkan naluri bisnis dengan pengelolaan uang yang disiplin, Shio Ayam dipercaya berpeluang memperoleh hasil yang menguntungkan.

2. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai sosok yang tekun dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu. Walaupun terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan pilihan, mereka biasanya mampu bertahan ketika sudah memiliki tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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