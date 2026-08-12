7 Weton yang Disebut Punya Magnet Rezeki Kuat, Peluang Kaya Datang dari Berbagai Arah

Ilustrasi kuat magnet rezekinya (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran dipercaya tidak hanya berkaitan dengan karakter seseorang, tetapi juga dengan jalan rezeki dan keberuntungan dalam kehidupan.

Beberapa weton bahkan diyakini memiliki “magnet rezeki” yang membuat pemiliknya lebih mudah membuka peluang, membangun relasi, hingga mendapatkan kesempatan ekonomi.

Meski rezeki tentu tetap membutuhkan usaha dan kerja keras, dalam kepercayaan Primbon Jawa terdapat sejumlah weton yang disebut memiliki daya tarik alami terhadap keberuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki magnet rezeki kuat.

1. Minggu Legi

Minggu Legi dikenal memiliki kepribadian terbuka dan mudah bergaul. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan banyak orang.

Relasi yang luas tersebut dapat menjadi pintu datangnya berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan sosial.

Sifat dermawan dan bertanggung jawab juga membuat Minggu Legi mudah mendapatkan kepercayaan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, reputasi baik tersebut menjadi salah satu jalan datangnya rezeki.

2. Selasa Kliwon

Selasa Kliwon dipercaya mempunyai intuisi yang kuat dan cukup peka membaca situasi di sekitarnya.

Pemilik weton ini disebut mampu melihat peluang yang terkadang tidak disadari orang lain. Mereka juga cenderung berhati-hati sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan membuat Selasa Kliwon dianggap memiliki peluang memperoleh rezeki dari jalur yang tidak selalu terduga.