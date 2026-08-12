6 Zodiak yang Diprediksi Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi pada Agustus 2026, Rezeki Kembali Terbuka

JawaPos.com - Kondisi keuangan tidak selalu berjalan dalam garis lurus.

Ada masa ketika pemasukan terasa seret, pengeluaran meningkat, atau keputusan finansial pada masa lalu membuat kondisi ekonomi menjadi lebih berat.

Namun, setiap fase sulit dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki strategi dan membuka peluang baru.

Memasuki Agustus 2026, sejumlah zodiak dalam ramalan ini disebut memiliki peluang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Pemulihan tersebut digambarkan melalui datangnya peluang finansial, pekerjaan, relasi baru, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Enam zodiak berikut dipilih berdasarkan gambaran karakter dan pembacaan kartu dalam materi ramalan.

Meski demikian, ramalan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Jadikan informasi ini sebagai bahan refleksi dan ambil sisi positifnya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (12/08).

1. Virgo Virgo menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki peluang bangkit dari keterpurukan ekonomi pada Agustus 2026.