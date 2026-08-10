Dapat Angin Segar dalam Bisnis, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Bagus di Agustus

JawaPos.com – Agustus menjadi bulan yang identik dengan semangat kemerdekaan. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, periode ini juga disebut membawa peluang positif bagi sejumlah shio, khususnya mereka yang sedang menjalankan bisnis atau mengembangkan usaha.

Beberapa shio diprediksi memiliki peruntungan yang lebih baik dalam urusan pekerjaan, pemasukan, dan pengembangan usaha sepanjang Agustus 2026.

Peluang tersebut dipercaya dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari bertambahnya pelanggan, kerja sama baru, proyek tambahan, hingga kesempatan memperluas jaringan bisnis.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan mengenai hasil bisnis atau kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube ZODIAK ID, berikut tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan bisnis cukup baik pada Agustus 2026.

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat besar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Dalam ramalan Agustus 2026, pemilik shio ini disebut mendapatkan momentum positif, terutama dalam urusan karier dan keuangan.

Bagi pelaku usaha, periode ini dipercaya menjadi waktu yang baik untuk memperluas pasar. Jumlah pelanggan dan permintaan terhadap produk maupun jasa juga disebut berpotensi mengalami peningkatan.

Kesempatan menjalin kerja sama baru dapat muncul dari jaringan yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.