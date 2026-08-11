Harta dan Wibawa Mengiringi, 6 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa

JawaPos.com – Weton merupakan salah satu bagian penting dalam tradisi Jawa yang hingga kini masih banyak dibicarakan.

Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini secara turun-temurun digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan kehidupan, serta peruntungan seseorang.

Dalam primbon Jawa, setiap kombinasi weton memiliki gambaran karakter dan potensi yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya memiliki wibawa kuat, kemampuan memimpin, serta jalan rezeki yang baik.

Ada pula anggapan bahwa pemilik weton tertentu lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Cara berbicara, mengambil keputusan, dan menghadapi persoalan membuat pendapat mereka sering diperhitungkan dalam lingkungan sosial.

Tentu saja, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Berikut enam weton yang dalam primbon Jawa kerap dikaitkan dengan rezeki, kepemimpinan, dan wibawa.

1. Jumat Legi – Punya Karisma dan Jiwa Memimpin Jumat Legi sering digambarkan sebagai weton yang memiliki daya tarik sosial cukup kuat.

Pemilik weton ini dipercaya mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi. Selain itu, mereka disebut mempunyai kemampuan berpikir jernih sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih tenang.

Dalam urusan pekerjaan dan finansial, Jumat Legi dipercaya memiliki peluang untuk berkembang melalui kemampuan membangun relasi dan memimpin orang lain.