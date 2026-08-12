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Leni Setya Wati
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.53 WIB

Rezeki Mengalir, 6 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Baik Mulai Hari Ini

Ilustrasi shio yang akan dapat rezeki fantastis mulai hari ini (freepik/lifeforstock) - Image

Ilustrasi shio yang akan dapat rezeki fantastis mulai hari ini (freepik/lifeforstock)

JawaPos.com – Perubahan dalam kehidupan terkadang datang dari arah yang tidak disangka. Sebuah peluang pekerjaan, hasil usaha, bantuan dari orang lain, atau kabar baik dapat menjadi awal dari kondisi yang lebih baik.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaungi tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan siklus peruntungan yang berbeda-beda.

Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada beberapa shio yang sedang berada dalam fase positif, terutama dalam urusan finansial, pekerjaan, dan kehidupan pribadi.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan populer sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan.

Dikutip dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut berpeluang mendapatkan perubahan positif dan keberuntungan dalam waktu dekat.

1. Shio Tikus

Shio Tikus disebut berpotensi menuai hasil dari berbagai usaha yang selama ini telah dilakukan.

Kerja keras, ketelitian, dan kemampuan membaca peluang menjadi modal yang dipercaya dapat membuka jalan menuju kesempatan baru. Salah satu kemungkinan yang digambarkan adalah terealisasinya kerja sama atau proyek yang sebelumnya masih berada dalam tahap perencanaan.

Bantuan dari orang lain juga disebut dapat muncul pada waktu yang tidak terduga. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi beban sekaligus memberikan ruang bagi Shio Tikus untuk memperbaiki kondisi finansial.

Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan tepat, fase ini dapat menjadi momentum untuk membangun kehidupan yang lebih stabil.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal dalam astrologi populer sebagai sosok yang sabar dan memiliki keteguhan dalam menghadapi berbagai situasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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