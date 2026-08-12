Ramalan Tarot Sagitarius Agustus 2026, Kartu Ten of Cups Bawa Kebahagiaan dan Persahabatan

JawaPos.com - Memasuki pertengahan bulan Agustus 2026, Sagitarius disambut oleh gelombang energi hangat yang penuh dengan keceriaan dan keharmonisan sosial.

Setelah melewati berbagai perjuangan dan proses panjang sepanjang awal tahun, bulan ini hadir sebagai momen panen emosional dimana Sagitarius dapat menikmati buah dari setiap usaha yang telah ditanam.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Sagitarius dinaungi oleh kartu sepuluh cangkir (ten of cups).

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (12/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Sagitarius di bulan Agustus 2026.

Kartu Ten of Cups menjadi simbol puncak kebahagiaan, kedamaian batin, serta perayaan bersama teman dan keluarga.

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Musim persahabatan yang saling mendukung akan terasa semakin kuat, mempermudah terbentuknya hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang di sekitar Anda.

Dikelilingi oleh jaringan sosial yang suportif dan mempraktikkan rasa syukur, memiliki dampak langsung terhadap kesehatan mental serta kesejahteraan hidup.

Penelitian dalam Journal of Positive Psychology, menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang harmonis dan rasa puas terhadap apa yang dimiliki secara signifikan meningkatkan kadar dopamin serta hormon kebahagiaan lainnya.

Rasa memiliki yang kuat ini bertindak sebagai benteng psikologis yang ampuh dalam meredakan stres dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.