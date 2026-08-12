Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.23 WIB

Ramalan Tarot Sagitarius Agustus 2026, Kartu Ten of Cups Bawa Kebahagiaan dan Persahabatan

Ilustrasi Kartu Tarot Ten Of Cups./pexels.com - Image

Ilustrasi Kartu Tarot Ten Of Cups./pexels.com

JawaPos.com - Memasuki pertengahan bulan Agustus 2026, Sagitarius disambut oleh gelombang energi hangat yang penuh dengan keceriaan dan keharmonisan sosial.

Setelah melewati berbagai perjuangan dan proses panjang sepanjang awal tahun, bulan ini hadir sebagai momen panen emosional dimana Sagitarius dapat menikmati buah dari setiap usaha yang telah ditanam.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Sagitarius dinaungi oleh kartu sepuluh cangkir (ten of cups).

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (12/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Sagitarius di bulan Agustus 2026.

Kartu Ten of Cups menjadi simbol puncak kebahagiaan, kedamaian batin, serta perayaan bersama teman dan keluarga.

Musim persahabatan yang saling mendukung akan terasa semakin kuat, mempermudah terbentuknya hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang di sekitar Anda.

Dikelilingi oleh jaringan sosial yang suportif dan mempraktikkan rasa syukur, memiliki dampak langsung terhadap kesehatan mental serta kesejahteraan hidup.

Penelitian dalam Journal of Positive Psychology, menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang harmonis dan rasa puas terhadap apa yang dimiliki secara signifikan meningkatkan kadar dopamin serta hormon kebahagiaan lainnya.

Rasa memiliki yang kuat ini bertindak sebagai benteng psikologis yang ampuh dalam meredakan stres dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Berikut adalah sejumlah pesan penting ramalan tarot bagi Sagitarius sepanjang bulan Agustus 2026:

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Jika Anda Merasa Sengsara di Tempat Kerja, Mungkin Tanpa Sadar Terbiasa Melakukan 7 Perilaku Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Merasa Sengsara di Tempat Kerja, Mungkin Tanpa Sadar Terbiasa Melakukan 7 Perilaku Ini

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.12 WIB

Menurut Psikologi, 7 Tanda Ini Menunjukkan Anda Tanpa Sadar Sudah Masuk Friend Zone - Image
Lifestyle

Menurut Psikologi, 7 Tanda Ini Menunjukkan Anda Tanpa Sadar Sudah Masuk Friend Zone

Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.03 WIB

Sering Canggung saat Ngobrol Kelompok? Bisa Jadi Anda Melakukan 7 Hal Ini Tanpa Sadar - Image
Kepribadian

Sering Canggung saat Ngobrol Kelompok? Bisa Jadi Anda Melakukan 7 Hal Ini Tanpa Sadar

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.44 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore