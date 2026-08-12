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Niko Sulpriyono
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.19 WIB

6 Shio Berpotensi Dapat Uang dari Orang Baik pada Agustus 2026, Auto Sujud Syukur!

Ilustrasi Dapat Uang dari orang baik (Freepik) - Image

Ilustrasi Dapat Uang dari orang baik (Freepik)

JawaPos.com - Agustus 2026 dapat menjadi periode yang menarik bagi sebagian pemilik shio karena ada peluang datangnya rezeki melalui bantuan orang lain. 

Berdasarkan ramalan yang dibahas dalam pembacaan kartu, terdapat enam shio yang disebut berpotensi menerima uang dari orang terdekat, pasangan, atasan, maupun seseorang yang memiliki niat baik. 

Rezeki tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama karena setiap orang memiliki kondisi dan pengalaman yang berbeda.

Menariknya, uang yang dimaksud bukan hanya pendapatan dari pekerjaan atau hasil usaha. 

Dalam ramalan ini, rezeki dapat datang secara tidak terduga, misalnya bantuan untuk membayar kebutuhan, pemberian dari pasangan atau orang terdekat, hingga tambahan penghasilan karena kinerja yang dianggap baik. 

Karena itu, peluang tersebut digambarkan sebagai bentuk pertolongan yang dapat meringankan beban finansial.

Enam shio yang disebut dalam ramalan tersebut adalah Kuda, Kelinci, Kerbau, Naga, Babi, dan Tikus. 

Masing-masing memiliki karakter serta gambaran keberuntungan yang berbeda. 

Namun, perlu diingat bahwa ramalan shio merupakan hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. 

Jadikan pembacaan ini sebagai bahan refleksi positif dan tetap mengandalkan perencanaan keuangan dalam mengambil keputusan.

Editor: Hanny Suwindari
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