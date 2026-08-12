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Niko Sulpriyono
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.17 WIB

4 Zodiak Berpotensi Mendapat Kejutan Besar Agustus 2026: Capricorn, Sagitarius, Aries serta Aquarius

Ilustrasi, 12 zodiak. Magnific/ magnific. - Image

Ilustrasi, 12 zodiak. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Agustus 2026 membawa suasana yang menarik bagi sejumlah zodiak. 

Berdasarkan pembacaan tarot yang menjadi bahan artikel ini, ada empat zodiak yang disebut memiliki potensi memperoleh kejutan besar, baik dalam bentuk materi maupun pengalaman yang memberikan kebahagiaan. 

Kejutan tersebut tidak selalu berupa uang atau barang, tetapi dapat hadir melalui karier, hubungan, keluarga, maupun kesempatan baru.

Dalam pembacaan ini, karakter masing-masing zodiak juga menjadi bagian penting untuk melihat gambaran energi yang muncul. 

Ada sosok yang dikenal tenang dan penuh pertimbangan, ada pula yang berani mengambil peluang serta terus bergerak mengejar tujuan. 

Perbedaan karakter tersebut memberikan gambaran yang beragam mengenai bentuk kejutan yang mungkin datang.

Perlu diingat, ramalan zodiak dan tarot bersifat hiburan serta tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. 

Ambillah sisi positifnya sebagai bahan refleksi dan motivasi. 

Berikut 4 zodiak yang dalam pembacaan tarot ini disebut memiliki peluang mendapatkan kejutan besar pada Agustus 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Rabu (12/08).

1. Capricorn

Capricorn menjadi zodiak pertama yang disebut berpotensi mendapatkan kejutan besar pada Agustus 2026

Editor: Hanny Suwindari
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