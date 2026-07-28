Kantong Makin Tebal! 4 Shio Ini Punya Peluang Finansial Terbaik di Penghujung Pekan

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, akhir pekan ini diperkirakan membawa energi positif bagi beberapa shio, terutama dalam urusan keuangan. Sejumlah shio diyakini akan memperoleh peluang baru yang dapat meningkatkan kondisi finansial mereka.
Selain peluang meraih pemasukan tambahan, beberapa shio juga diprediksi menikmati keberuntungan yang membuat berbagai urusan berjalan lebih lancar.
Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang diramal memiliki prospek finansial paling menjanjikan pada akhir pekan ini. Apakah shio Anda termasuk?
1. Shio Kelinci
Shio Kelinci diperkirakan akan menjalani akhir pekan dengan cukup baik meski aktivitas yang padat bisa menguras energi. Beberapa persoalan di lingkungan kerja, termasuk yang berkaitan dengan rekan atau bawahan, mungkin memerlukan perhatian lebih.
Meski demikian, kondisi keuangan tetap berada di jalur yang positif. Menjelang akhir pekan, peluang memperoleh tambahan rezeki atau mewujudkan target finansial dinilai semakin terbuka lebar.
2. Shio Ular
Bagi pemilik Shio Ular, mobilitas yang tinggi mungkin membuat tubuh terasa lebih lelah. Namun, perjalanan atau aktivitas tersebut diperkirakan membawa hasil yang sepadan, baik dalam bentuk pencapaian maupun peluang baru.
Dari sisi finansial, situasinya dinilai semakin membaik. Kesempatan memperoleh tambahan penghasilan, bonus, atau keuntungan lain diperkirakan hadir secara bertahap sepanjang penghujung pekan.
3. Shio Naga
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi