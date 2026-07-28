Kantong Makin Tebal! 4 Shio Ini Punya Peluang Finansial Terbaik di Penghujung Pekan

JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, akhir pekan ini diperkirakan membawa energi positif bagi beberapa shio, terutama dalam urusan keuangan. Sejumlah shio diyakini akan memperoleh peluang baru yang dapat meningkatkan kondisi finansial mereka.

Selain peluang meraih pemasukan tambahan, beberapa shio juga diprediksi menikmati keberuntungan yang membuat berbagai urusan berjalan lebih lancar.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang diramal memiliki prospek finansial paling menjanjikan pada akhir pekan ini. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci diperkirakan akan menjalani akhir pekan dengan cukup baik meski aktivitas yang padat bisa menguras energi. Beberapa persoalan di lingkungan kerja, termasuk yang berkaitan dengan rekan atau bawahan, mungkin memerlukan perhatian lebih.

Meski demikian, kondisi keuangan tetap berada di jalur yang positif. Menjelang akhir pekan, peluang memperoleh tambahan rezeki atau mewujudkan target finansial dinilai semakin terbuka lebar.

2. Shio Ular

Bagi pemilik Shio Ular, mobilitas yang tinggi mungkin membuat tubuh terasa lebih lelah. Namun, perjalanan atau aktivitas tersebut diperkirakan membawa hasil yang sepadan, baik dalam bentuk pencapaian maupun peluang baru.

Dari sisi finansial, situasinya dinilai semakin membaik. Kesempatan memperoleh tambahan penghasilan, bonus, atau keuntungan lain diperkirakan hadir secara bertahap sepanjang penghujung pekan.