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Niko Sulpriyono
Kamis, 13 Agustus 2026 | 03.56 WIB

6 Shio yang Diprediksi Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi di Agustus 2026, Rezeki Mulai Terbuka

ilustrasi Bangkit dari keterpurukan (Freepik) - Image

ilustrasi Bangkit dari keterpurukan (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi ekonomi seseorang tidak selalu berjalan dalam garis lurus. 

Ada masa ketika pemasukan terasa seret, pengeluaran meningkat, atau rencana keuangan belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. 

Namun, keadaan tersebut dapat berubah seiring munculnya peluang baru, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana.

Dalam ramalan shio Agustus 2026, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi

Perubahan tersebut digambarkan melalui membaiknya kondisi finansial, munculnya titik terang setelah menghadapi kesulitan, hingga kesempatan untuk kembali menata kehidupan ekonomi.

Enam shio tersebut adalah Ular, Anjing, Kambing, Kerbau, Monyet, dan Naga. Ramalan ini dapat menjadi bahan hiburan sekaligus refleksi bagi Anda. 

Pada akhirnya, kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kemampuan mengatur pengeluaran, serta berbagai faktor nyata dalam kehidupan.

1. Shio Ular

Shio Ular menjadi salah satu yang disebut berpotensi mengalami perubahan kondisi ekonomi pada Agustus 2026

Setelah melewati periode yang terasa berat, terdapat gambaran mengenai kesempatan untuk memperbaiki keadaan finansial secara bertahap. 

Pemasukan yang sebelumnya tidak stabil berpeluang mulai menemukan arah yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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