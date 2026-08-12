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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 03.42 WIB

5 Zodiak yang Terlahir Sebagai Perfeksionis, Memastikan Semuanya Tertata dengan Rapi

Ilustrasi sosok perfeksionis/Magnific - Image

Ilustrasi sosok perfeksionis/Magnific

JawaPos.com-Anda dapat menjadi sosok perfeksionis, yang mungkin berdampak pada tingkat stress.

Namun, berbeda dengan kelima zodiak ini. Sifat perfeksionis yang mereka miliki seolah sudah mengakar, sehingga sulit untuk benar-benar bisa menghilangkannya.

Sifat perfeksionis yang dimiliki zodiak ini justru dapat membantu mereka menjalani kehidupan. Mengutip informasi dari laman yourtango.com lima zodiak ini sudah menjadi perfeksionis sejak lahir.

Leo jauh lebih menyukai keteraturan daripada kekacauan karena hal tersebut membuat anda merasa lebih mampu mengendalikan apapun yang sedang dikerjakan. Anda ingin menjadi yang terbaik bukan demi orang lain, melainkan demi diri sendiri. Anda juga percaya bahwa beberapa hal memang harus benar-benar sempurna agar kesuksesan yang diraih terasa lebih memuaskan.

Virgo selalu mencari proyek dan kesempatan baru yang membutuhkan keteraturan dan juga kesempurnaan. Bagi anda, menjadi perfeksionis bukan sekedar cara untuk menjaga diri agar tetap teratur. Melainkan, sebuah kebutuhan. Anda merasa harus menjadi seorang perfeksionis agar bisa menyelesaikan berbagai hal di dalam hidup.

Libra memahami bahwa setiap kekacauan membutuhkan keteraturan, begitu pula sebaliknya. Anda tahu bahwa sudah waktunya untuk kembali merapikan keadaan.bagi libra, kesempurnaan berarti sesuatu yang kokoh dan juga jelas. Bagi libra, menemukan keseimbangan antara menjadi orang yang mematuhi aturan adalah jalan  terbaik.

Scorpio tentu telah melakukan kesalahan tersendiri, tetapi setidaknya anda tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mereka memiliki kemampuan memperhatikan detail dan mengamati keadaan ini yang membuat scorpio memiliki sifat perfeksionis.

Capricorn adalah salah satu zodiak yang paling pekerja keras. Mereka juga memiliki sifat perfeksionis karena anda bekerja sangat keras dalam mencapai target hidup. Anda jauh lebih memilih menjadi sosok perfeksionis dan selalu memberikan usaha yang lebih, daripada membiarkan sesuatu alakadarnya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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