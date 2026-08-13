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Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 19.06 WIB

Tak Mudah Kehabisan Uang, 4 Zodiak Ini Dikenal Punya Strategi Finansial yang Baik

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ada orang yang tetap terlihat mampu menjaga kondisi finansialnya meski harga kebutuhan meningkat dan situasi ekonomi sedang tidak menentu. Mereka biasanya dikenal lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, rajin menyisihkan pendapatan, serta memiliki perencanaan keuangan untuk masa depan.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah zodiak tertentu. Berdasarkan ulasan AstroTalk, ada beberapa zodiak yang dianggap memiliki kecenderungan lebih cermat dalam mengatur keuangan dan mengambil keputusan terkait uang.

Meski begitu, anggapan mengenai karakter berdasarkan zodiak merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah mengenai kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan.

Berikut empat zodiak yang disebut memiliki kecenderungan tersebut.

1. Taurus

Taurus kerap digambarkan sebagai sosok yang mengutamakan keamanan dan kestabilan, termasuk dalam urusan finansial. Mereka cenderung tidak nyaman mengambil keputusan yang berpotensi membuat kondisi keuangan menjadi tidak aman.

Daripada mengejar keuntungan secara instan, Taurus disebut lebih menyukai strategi yang berjalan secara perlahan tetapi konsisten. Menabung dan mempertimbangkan setiap pengeluaran menjadi salah satu kebiasaan yang dikaitkan dengan zodiak ini.

Karakter yang cenderung sabar dan tidak terburu-buru mengejar kekayaan membuat Taurus digambarkan mampu menjaga kondisi keuangan dalam jangka panjang.

2. Capricorn

Capricorn dikenal dalam astrologi sebagai pribadi yang disiplin, pekerja keras, dan memiliki orientasi kuat terhadap masa depan. Sifat tersebut juga dianggap tercermin dalam cara mereka mengelola uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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