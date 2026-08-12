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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.10 WIB

Begini 7 Kepribadian dan Karakter Pria Zodiak Gemini Menurut Astrologi, Apa Saja?

Kepribadian dan karakter pria zodiak gemini menurut astrologi. (Magnific) - Image

Kepribadian dan karakter pria zodiak gemini menurut astrologi. (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak Gemini dikenal sebagai simbol kecerdasan dan keluwesan terutama pada sosok prianya.

Pria Gemini memiliki kepribadian unik yang dipengaruhi oleh planet komunikasi dalam astrologi.

Karakter ini membuat mereka dikenal sebagai sosok cerdas sekaligus penuh rasa ingin tahu.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (12/8), dijelaskan mengenai tujuh kepribadian dan karakter pria zodiak Gemini secara lengkap menurut astrologi.

1. Sosok intelektual dengan rasa ingin tahu tinggi

Pria Gemini dikenal sebagai sosok cerdas yang mampu mempelajari sesuatu dengan sangat cepat.

Mereka senang berbagi pengetahuan dan selalu mencari pemahaman lebih dalam terhadap berbagai hal.

Sifat penuh rasa ingin tahu ini membuat mereka tampak menarik bagi orang yang baru mengenalnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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