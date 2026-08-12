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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 01.30 WIB

5 Zodiak Paling Tepat Waktu, Selalu On Time dan Tidak Pernah Telat Mengumpulkan Pekerjaan

Ilustrasi bekerja on time. (Magnific) - Image

Ilustrasi bekerja on time. (Magnific)

JawaPos.Com - Orang-orang praktis lebih percaya pada aksi daipada hanya sekadar perdebatan, atau delegasi tanggungjawab pada pihak lain.

Mereka adalah tipe orang yang suka membuat rencana dan mengikuti jadwal dengan cermat. Mereka tidak mudah marah atau tersinggung hanya karena hal-hal sepele.

Terkadang keempat zodiak ini seringkali menjaga jarak untuk merencanakan banyak hal. Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (12/08) berikut adalah daftar orang-orang praktis yang selalu mengumpulkan pekerjaan tepat waktu. 

Capricorn lebih suka terjun langsung dan melakukan sesuatu daripada hanya membicarakan teori atau membuat asumsi. Capricorn cenderung mengumpulkan semua fakta sebelum mengambil keputusan. Jika melakukan sesuatu dengan benar sejak awal, mereka tidak perlu membuang waktu untuk mengulanginya.

Virgo tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak percaya hidup dengan angan-angan. Mereka adalah sosok yang stabil dan mau mendengarkan alasan yang masuk akal. Anda selalu bisa mengandalkan virgo untuk melakukan persiapan dengan baik. Sehingga, mereka mengetahui jawaban atas berbagai masalah.

Aries ingin kehidupannya tertata terlebih dahulu, memiliki pekerjaan aman, rumah nyaman, dan uang tabungan sebelum melakukan petualangan.sekilas, memang mereka tidak terlihat sebagai orang yang terorganisasi namun, mereka tahu bagaimana menemukan sesuatu yang mereka perlukan.

Taurus tidak bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Taurus juga berpijak pada kenyataan dan tidak mudah tertipu oleh sesuatu yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Taurus adalah pilihan tepat karena mereka terkenal kuat, solid, dan dapat dipercaya.

Bagi gemini, sifat praktis akan sangat terlihat, terutama dalam hal mendidik anak. Mereka tidak memberikan hukuman secara sembarangan. Keputusan gemini tidak pernah dibuat secara asal-asalan. Semuanya sudah terpikirkan secara matang. Gemini membutuhkan rencana yang dapat diikuti setiap hari agar mereka tetap berada di jalur yang benar dan tanggungjawab terhadap apa yang harus dilakukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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