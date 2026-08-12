5 Zodiak Paling Supel, Mudah Berteman dan Cepat Akrab dengan Siapa Saja

JawaPos.Com - Ada beberapa zodiak yang dikenal ahli dalam mendapatkan teman dengan cepat.

Gemini merupakan sosok yang mudah soal menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan sosial yang dihadapi. Sementara leo memiliki daya tarik kuat, kemudian sagitarius menyukai petualangan yang menarik banyak orang.

Interaksi dari kelima zodiak ini selalu hangat, dan menarik banyak orang untuk berteman dengan mereka.seperti yang dikutip dari laman /timesofindia pada (12/08) berikut daftar zodiak yang dikenal supel dan paling mudah berteman.

Gemini

Gemini adalah sosok yang paling mudah beradaptasi di dalam lingkungan sosial. Mereka bisa berteman dengan hampir semua orang yang mereka temui. Dengan kecerdasan, selera humor, dan kepribadiannya yang ceria, gemini mampu dengan mudah membangun pendekatan. Bagi gemini, mendapatkan teman baru adalah salah satu keahlian dari mereka.

Leo

Leo memiliki perasaan penuh percaya diri. Hati mereka yang hangat, serta sifatnya yang murah hati membuat orang-orang disekitar leo merasa istimewa. Tanpa disadari, pertemuan singkat dengan leo bisa berubah menjadi acara sosial yang berkesan. Sebagai salah satu zodiak yang pandai mencairkan suasana, leo tahu bagaimana menarik teman dan merasa sudah mengenal mereka sejak lama.

Sagittarius

Sagittarius selalu mencari sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Mereka memiliki pikiran terbuka, penuh energi, mudah didekati, dan menyenangkan untuk diajak bergaul. Tidak heran jika mereka mudah menarik perhatian orang yang menyukai tantangan dan pengalaman baru. Bagi sagittarius, setiap teman bisa menjadi cerita perjalanan yang mengesankan.

Libra

Libra memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat siapa saja merasa diterima dan nyaman. Baik saat hangout maupun pertemuan lainnya. Libra tahu bagaimana menciptakan suasana yang mendukung bagi orang baru.

Aquarius