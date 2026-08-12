Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.49 WIB

5 Zodiak Berpeluang Dapat Uang Kaget di Pertengahan Bulan, Rezeki Datang dari Arah yang Tak Terduga!

Ilustrasi Dapat uang kaget (Freepik) - Image

Ilustrasi Dapat uang kaget (Freepik)

JawaPos.com - Pertengahan bulan sering menjadi fase ketika kondisi keuangan mulai terasa lebih menantang. 

Pengeluaran tetap berjalan, sementara pemasukan terkadang belum bertambah. 

Namun, dalam pembacaan tarot secara umum, terdapat energi yang menggambarkan peluang datangnya rezeki tidak terduga bagi beberapa zodiak.

Uang kaget yang dimaksud tidak selalu berupa uang tunai yang tiba-tiba masuk ke rekening. 

Rezeki tersebut dapat hadir melalui pekerjaan baru, proyek sementara, pekerjaan lepas, bonus, perpanjangan kontrak, pembayaran di muka, hingga dukungan dari pasangan atau keluarga.

Pembacaan ini merupakan general reading dan bersifat hiburan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. 

Setiap orang tetap perlu mempertimbangkan situasi nyata, mengambil keputusan secara bijak, serta menjadikan pembacaan seperti ini sebagai afirmasi positif. 

Dari sejumlah energi yang muncul, Virgo terlihat paling dominan, disusul Aquarius, Gemini, Cancer, dan Scorpio yang dirangkum dari kanal YouTube Ema diary pada Rabu (12/08).

1. Virgo

Virgo menjadi zodiak dengan energi paling kuat dalam pembacaan mengenai uang kaget di pertengahan bulan. 

Energinya berkaitan dengan hasil dari usaha yang sebelumnya telah dilakukan secara konsisten. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Makin Percaya Diri Hari Ini 12 Agustus, Harapan Lama Membuka Jalan Sukses - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Makin Percaya Diri Hari Ini 12 Agustus, Harapan Lama Membuka Jalan Sukses

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.50 WIB

4 Zodiak Akhirnya Melihat Cahaya di Ujung Perjuangan pada 12 Agustus 2026, Harapan Mulai Terwujud - Image
Zodiak

4 Zodiak Akhirnya Melihat Cahaya di Ujung Perjuangan pada 12 Agustus 2026, Harapan Mulai Terwujud

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.47 WIB

3 Zodiak Memasuki Fase Terbaik Mulai 12 Agustus, Kekuatan Batin Bangkit dan Hidup Berubah Total Kini - Image
Zodiak

3 Zodiak Memasuki Fase Terbaik Mulai 12 Agustus, Kekuatan Batin Bangkit dan Hidup Berubah Total Kini

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.40 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore