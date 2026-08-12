Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.22 WIB

Tak Lama Lagi Berubah! 7 Weton Ini Diprediksi Masuk Fase Kehidupan Penuh Rezeki

Weton mendapatkan rezeki dan keberuntungan kata Primbon Jawa./Freepik. - Image

Weton mendapatkan rezeki dan keberuntungan kata Primbon Jawa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Perhitungan berdasarkan hari kelahiran dan pasaran tersebut juga dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan rezeki. Sejumlah weton bahkan dianggap mempunyai pola kehidupan yang pada akhirnya membawa pemiliknya menuju kondisi lebih baik.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dalam salah satu ramalan yang beredar, terdapat tujuh weton yang disebut akan mengalami peningkatan keberuntungan dan rezeki. Perubahan tersebut digambarkan datang setelah melewati berbagai ujian kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube SANIS ONE, berikut tujuh weton yang menurut Primbon Jawa disebut berpeluang mengalami perubahan nasib dan peningkatan rezeki.

1. Sabtu Wage

Sabtu Wage digambarkan sebagai weton yang perjalanan hidupnya tidak selalu mudah sejak usia muda.

Berbagai keterbatasan yang dialami pada masa awal kehidupan dipercaya justru membentuk karakter yang kuat dan tidak gampang menyerah. Memasuki sekitar usia 25 tahun, mulai muncul tanda-tanda perbaikan, meski perjalanan tersebut masih diwarnai naik turun.

Pada sekitar usia 30 tahun, pemilik weton ini disebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, setelah memasuki usia 40 tahun, kehidupan mereka dipercaya mulai menunjukkan perubahan yang jauh lebih positif.

Dalam ramalan tersebut, fase ini menjadi masa ketika kondisi ekonomi semakin stabil dan peluang menuju kemapanan semakin terbuka.

2. Sabtu Legi

Pemilik weton Sabtu Legi disebut memiliki perjalanan hidup yang penuh dinamika.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
5 Weton yang Dipercaya Berpotensi Kaya Raya, Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa dan Makna Neptunya - Image
Zodiak

5 Weton yang Dipercaya Berpotensi Kaya Raya, Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa dan Makna Neptunya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.52 WIB

5 Weton yang Dipercaya Rezekinya Sulit Terputus dan Berpotensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton yang Dipercaya Rezekinya Sulit Terputus dan Berpotensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.45 WIB

5 Weton yang Dipercaya Berpotensi Kaya Raya dan Rezekinya Mengalir Bertubi-tubi Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton yang Dipercaya Berpotensi Kaya Raya dan Rezekinya Mengalir Bertubi-tubi Menurut Primbon Jawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore