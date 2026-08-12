Tak Lama Lagi Berubah! 7 Weton Ini Diprediksi Masuk Fase Kehidupan Penuh Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Perhitungan berdasarkan hari kelahiran dan pasaran tersebut juga dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan rezeki. Sejumlah weton bahkan dianggap mempunyai pola kehidupan yang pada akhirnya membawa pemiliknya menuju kondisi lebih baik.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dalam salah satu ramalan yang beredar, terdapat tujuh weton yang disebut akan mengalami peningkatan keberuntungan dan rezeki. Perubahan tersebut digambarkan datang setelah melewati berbagai ujian kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube SANIS ONE, berikut tujuh weton yang menurut Primbon Jawa disebut berpeluang mengalami perubahan nasib dan peningkatan rezeki.

1. Sabtu Wage Sabtu Wage digambarkan sebagai weton yang perjalanan hidupnya tidak selalu mudah sejak usia muda.

Berbagai keterbatasan yang dialami pada masa awal kehidupan dipercaya justru membentuk karakter yang kuat dan tidak gampang menyerah. Memasuki sekitar usia 25 tahun, mulai muncul tanda-tanda perbaikan, meski perjalanan tersebut masih diwarnai naik turun.

Pada sekitar usia 30 tahun, pemilik weton ini disebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, setelah memasuki usia 40 tahun, kehidupan mereka dipercaya mulai menunjukkan perubahan yang jauh lebih positif.

Dalam ramalan tersebut, fase ini menjadi masa ketika kondisi ekonomi semakin stabil dan peluang menuju kemapanan semakin terbuka.