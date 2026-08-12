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Niko Sulpriyono
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.45 WIB

5 Weton yang Dipercaya Rezekinya Sulit Terputus dan Berpotensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

ilustrasi Rezekinya terputus (Freepik) - Image

ilustrasi Rezekinya terputus (Freepik)

JawaPos.com - Rezeki merupakan salah satu hal yang selalu menarik untuk dibicarakan karena setiap orang memiliki perjalanan kehidupan yang berbeda. 

Dalam tradisi Jawa, salah satu cara yang digunakan untuk membaca karakter dan gambaran kehidupan seseorang adalah melalui weton. 

Perhitungan hari dan pasaran kelahiran tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya rezeki secara berkelanjutan. 

Bukan semata-mata karena keberuntungan, karakter seperti rajin bekerja, disiplin, mampu menjaga kepercayaan, pandai mengelola keuangan, dan tidak mudah menyerah sering dikaitkan dengan peluang kehidupan yang lebih mapan. 

Karena itu, istilah rezeki sulit terputus dalam primbon Jawa dapat dimaknai sebagai gambaran mengenai potensi dan karakter seseorang dalam mengelola kesempatan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. 

Kekayaan tetap membutuhkan usaha, kemampuan mengambil keputusan, pengelolaan keuangan yang bijaksana, doa, serta kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik. 

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki potensi rezeki yang terus mengalir dan kehidupan yang berkecukupan?

1. Rabu Kliwon, Tenang Mengambil Keputusan dan Dipercaya Pandai Menjaga Rezeki

Rabu Kliwon menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki potensi rezeki sulit terputus menurut primbon Jawa. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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