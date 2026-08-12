5 Weton yang Dipercaya Berpotensi Kaya Raya dan Rezekinya Mengalir Bertubi-tubi Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, jalan kehidupan, hingga keberuntungan dalam mencari rezeki.

Salah satu pembahasan yang masih menarik perhatian adalah weton yang dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki berlimpah dan kehidupan yang mapan.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang memiliki karakter seperti pekerja keras, tekun, mudah dipercaya, pandai membangun hubungan, serta mampu memanfaatkan kesempatan.

Karakter-karakter tersebut kemudian dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik weton tertentu disebut berpotensi memperoleh rezeki yang datang silih berganti.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Kekayaan dan keberhasilan tetap membutuhkan usaha, doa, kejujuran, kemampuan mengelola keuangan, serta ketekunan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya berpotensi kaya raya dan memiliki rezeki yang terus mengalir?

Simak selengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube Bara raja cirebon pada Rabu (12/08).

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