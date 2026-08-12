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Niko Sulpriyono
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.52 WIB

Rezekinya Dipercaya Tak Pernah Seret, Ini 7 Weton Istimewa Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi pintu rezekinya terbuka (Freepik) - Image

Ilustrasi pintu rezekinya terbuka (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran juga dipercaya berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu unsur yang sering digunakan dalam perhitungan tersebut adalah neptu, yakni nilai yang diperoleh dari kombinasi hari dan pasaran. Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton diyakini memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang dan kemudahan dalam urusan rezeki.

Keberuntungan tersebut tidak selalu diartikan sebagai kekayaan dalam bentuk uang. Rezeki juga dapat dimaknai sebagai kemudahan memperoleh pekerjaan, kesempatan usaha, relasi yang membantu, maupun kehidupan yang lebih stabil.

Berikut tujuh weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut mempunyai jalan rezeki yang cukup terbuka. Daftar ini dihimpun dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Senin Legi

Senin Legi memiliki neptu 9 jika menggunakan nilai hari Senin 4 dan Legi 5. Dalam ramalan yang menjadi sumber artikel, weton ini digambarkan mempunyai perpaduan antara pemikiran logis dan intuisi yang kuat.

Mereka dipercaya cukup piawai melihat kesempatan untuk meningkatkan penghasilan. Peluang tersebut bisa muncul melalui pekerjaan, bisnis, kerja sama, maupun jaringan pertemanan.

Kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain juga menjadi salah satu kekuatan Senin Legi. Relasi yang dibangun dengan baik diyakini dapat membuka kesempatan baru, termasuk proyek dan kerja sama yang menguntungkan.

Meski begitu, keberanian mengambil keputusan perlu diimbangi perhitungan. Terlalu percaya diri dalam mengambil risiko justru dapat menjadi hambatan.

2. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon memiliki neptu 15, berasal dari Rabu bernilai 7 dan Kliwon 8. Weton ini digambarkan sebagai sosok yang kuat menghadapi tekanan dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan.

Kreativitas menjadi salah satu kelebihan yang menonjol. Mereka dipercaya mampu menemukan kesempatan dari situasi yang bagi orang lain mungkin terlihat biasa saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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