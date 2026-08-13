Rezeki Datang Setelah Banyak Ujian, Ini 12 Weton yang Disebut Bakal Kaya Raya

Weton yang dulu penuh derita tapi kini jadi raja harta dan kaya kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berlangsung mulus. Ada yang harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya mencapai kondisi yang lebih baik.
Dalam tradisi Primbon Jawa, perjalanan tersebut terkadang ditafsirkan melalui weton, yaitu perpaduan hari kelahiran dan pasaran Jawa. Dari perhitungan tersebut, muncul berbagai penafsiran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki jalan hidup yang penuh tantangan pada awalnya, tetapi berpotensi mengalami perubahan nasib dan menikmati kemakmuran pada masa berikutnya.
Dalam ramalan yang beredar, terdapat 12 weton yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki besar setelah melewati berbagai ujian kehidupan. Daftar tersebut dikutip dari akun YouTube Bara Raja Cirebon.
Berikut 12 weton yang dimaksud.
Rabu Pon digambarkan sebagai sosok yang tekun dan rajin menjalani pekerjaan. Mereka disebut memiliki kemampuan untuk terus berusaha meskipun menghadapi berbagai hambatan.
Dalam penafsiran Primbon Jawa yang menjadi sumber ramalan, keberhasilan Rabu Pon sangat berkaitan dengan sikap hati-hati. Mereka disarankan tidak terburu-buru ketika menentukan pilihan, terutama dalam urusan penting.
Ketekunan yang dilakukan secara konsisten kemudian dipercaya dapat membuka jalan menuju keberhasilan dan kondisi finansial yang lebih baik.
Kamis Pahing disebut memiliki potensi untuk mencapai posisi tinggi dalam pekerjaan maupun kehidupan. Wawasan luas, kecerdasan, dan kebijaksanaan menjadi beberapa karakter yang dikaitkan dengan weton ini.
Rasa tanggung jawab juga dianggap menjadi kekuatan utama. Ketika mampu menjalankan tugas dengan baik dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan, Kamis Pahing dipercaya dapat memperoleh peluang lebih besar.
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