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Niko Sulpriyono
Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.05 WIB

Rezeki Mengalir Tanpa Henti, 7 Weton Ini Disebut Berada di Bawah Wasesa Segara

Ilustrasi rezeki deras (senivpetro/Freepik) - Image

Ilustrasi rezeki deras (senivpetro/Freepik)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan watak serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu istilah yang dikenal dalam penafsiran Primbon Jawa adalah Wasesa Segara. Secara harfiah, istilah tersebut menggambarkan sesuatu yang luas dan besar seperti samudra. Dalam konteks ramalan weton, Wasesa Segara kerap dimaknai sebagai simbol kelimpahan, kewibawaan, dan peruntungan yang luas.

Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang dan rezeki. Namun, kepercayaan tersebut tetap menempatkan usaha, ketekunan, dan kemampuan seseorang sebagai bagian penting dalam mencapai keberhasilan.

Berikut tujuh weton yang dalam penafsiran tertentu disebut memiliki energi Wasesa Segara, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79.

1. Rabu Legi – Punya Intuisi Kuat dan Pandai Membaca Peluang

Rabu Legi digambarkan sebagai weton dengan kemampuan membaca keadaan secara tajam. Pemiliknya dipercaya memiliki intuisi yang kuat sehingga dapat melihat peluang yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan. Pertimbangan matang, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi menjadi karakter yang dianggap membantu perjalanan mereka.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, Rabu Legi dipercaya mampu mengembangkan peluang secara bertahap. Kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain juga menjadi salah satu kekuatan yang dapat mendukung kesuksesan.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, kombinasi ketekunan dan kepekaan tersebut membuat jalan rezeki Rabu Legi dipercaya cukup luas.

2. Selasa Pahing – Pandai Mencari sekaligus Mengelola Rezeki

Selasa Pahing kerap dikaitkan dengan kemampuan mengatur urusan finansial. Bukan hanya mencari penghasilan, mereka juga dipercaya cukup berhati-hati dalam mengelola apa yang sudah diperoleh.

Karakter tersebut membuat Selasa Pahing dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan aset secara perlahan. Bidang perdagangan, usaha, maupun aktivitas yang membutuhkan kemampuan membaca peluang disebut cocok dengan karakter weton ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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