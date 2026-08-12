Tak Sekadar Hoki, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Rezeki Panjang Menurut Primbon Jawa

Weton kaya sampai tua dan keberuntungan sepanjang masa kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran seseorang. Kombinasi antara hari dan pasaran juga dipercaya memiliki gambaran tertentu mengenai karakter, watak, serta perjalanan kehidupan.
Salah satu hal yang kerap dibahas adalah kaitan weton dengan keberuntungan dan rezeki. Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kehidupan berkecukupan, mulai dari etos kerja tinggi, kemampuan mengatur keuangan, hingga sifat mudah membangun hubungan dengan orang lain.
Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, terdapat delapan weton yang disebut mempunyai peluang menikmati rezeki dan kemakmuran hingga usia lanjut.
Sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut daftar delapan weton tersebut.
Senin Wage memiliki neptu 8 dan dalam uraian tersebut berada di bawah naungan spiritual laku kuning geni.
Pemilik weton ini digambarkan memiliki karakter tegas dan bersemangat. Mereka juga dapat cukup sensitif ketika merasa harga diri atau perasaannya tersentuh.
Meski demikian, Senin Wage disebut mempunyai sikap sportif dan bertanggung jawab. Mereka tidak mudah meninggalkan kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya.
Etos kerja menjadi salah satu keunggulan yang dikaitkan dengan weton ini. Dalam tafsir Primbon, meski neptunya relatif kecil, Senin Wage dipercaya memiliki jalan rezeki yang cukup lancar dan dapat membawa kemapanan sepanjang kehidupan.
Selasa Legi juga mempunyai neptu 8 dan berada dalam naungan laku kuning geni.
Energi tersebut dalam tafsir tradisional dikaitkan dengan semangat dan kehangatan yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar.
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