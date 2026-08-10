Pembawa Keberuntungan Besar! 5 Weton Kebal Sial dan Kaya Sejak Lahir Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam khazanah budaya Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran, melainkan sebuah peta spiritual yang diyakini menyimpan rahasia nasib dan rezeki seseorang.

Melalui primbon Jawa, setiap weton dipercaya membawa energi unik yang memengaruhi karakter, keberuntungan, hingga jalan hidup pemiliknya.

Ada sebagian weton yang diyakini memiliki perlindungan gaib kuat sehingga jarang tertimpa kesialan, sekaligus dipermudah dalam urusan rezeki.

Menariknya, weton-weton ini tidak hanya membawa keberuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga diyakini menjadi sumber berkah bagi keluarga dan lingkungannya.

Dalam ilmu primbon, kekuatan ini berasal dari perpaduan antara neptu hari dan pasaran yang membentuk kombinasi angka khusus, serta restu dari leluhur yang menaungi kehidupannya.

Artikel ini akan mengulas 5 weton istimewa yang sejak lahir diyakini kebal sial dan kaya yang dirangkum dari kanal YouTube CAHYA WETON.

Setiap pembahasan akan mengupas karakter, kekuatan spiritual, dan alasan mengapa rezeki mengalir deras dalam hidup mereka.

Siapa tahu, salah satunya adalah weton Anda sendiri.

1. Kamis Legi Kamis Legi memiliki total neptu 13 dari perpaduan Kamis (8) dan Legi (5).