10 Weton yang Diyakini Memiliki Garis Tangan Orang Kaya, Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton tertentu kerap dikaitkan dengan karakter kuat, keberuntungan, dan peluang rezeki yang lebih luas.
Bahkan, ada sejumlah weton yang diyakini memiliki “garis tangan orang kaya” karena dipercaya memiliki sifat pekerja keras, pandai melihat kesempatan, dan mampu membangun kehidupan yang mapan.
Lantas, 10 weton apa saja yang diyakini memiliki garis tangan orang kaya menurut Primbon Jawa?
Simak daftarnya untuk mengetahui weton yang dipercaya memiliki potensi rezeki melimpah, kehidupan stabil, dan peluang menuju kesuksesan finansial.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah sepuluh weton yang dipercaya memiliki garis tangan orang kaya menurut berbagai penafsiran primbon Jawa.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon sering disebut sebagai salah satu weton yang memiliki energi keberuntungan paling kuat.
Pemilik weton ini dikenal memiliki tekad besar untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
Mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan. Sebaliknya, setiap hambatan dijadikan pelajaran untuk terus berkembang.
Karakter pantang menyerah tersebut membuat mereka sering menemukan peluang baru meskipun berada dalam situasi yang sulit.
Dalam primbon Jawa, Jumat Kliwon dipercaya memiliki daya tarik yang mampu mendatangkan dukungan dan kesempatan besar dalam berbagai aspek kehidupan.
Karena itulah, jalan rezekinya sering dianggap terus terbuka sepanjang usia.
2. Rabu Pahing
Rabu Pahing dikenal sebagai weton yang cermat dalam mengelola keuangan dan pandai membaca peluang.
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