5 Weton Anti Melarat: Hidup Makmur dan Banyak Rezeki, Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton anti melarat. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam khazanah Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang kuat dalam urusan rezeki.

Bahkan, ada lima weton yang kerap disebut memiliki peluang hidup makmur, mudah menemukan kesempatan, dan dipercaya mampu menjaga kondisi ekonomi tetap stabil.

Lantas, weton apa saja yang disebut anti melarat dan memiliki banyak rezeki?

Simak 5 weton berikut yang dipercaya membawa keberuntungan finansial dan peluang kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah tujuh weton anti melarat yang sering disebut hidup penuh kemewahan dan kemakmuran dalam Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Senin Legi dikenal sebagai weton yang memiliki sifat tenang, bijaksana, dan penuh pertimbangan.

Mereka tidak mudah mengambil keputusan secara tergesa-gesa sehingga cenderung mampu menghindari kesalahan besar dalam hidup.

Pemilik weton ini biasanya membangun kesuksesan secara perlahan. Mereka lebih memilih langkah yang pasti dibandingkan mengejar keuntungan instan yang berisiko tinggi.

Berkat sikap tersebut, kondisi finansial mereka sering berkembang secara stabil dari waktu ke waktu.

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, Senin Legi dipercaya memiliki peluang menikmati peningkatan kesejahteraan setelah melewati masa-masa penuh perjuangan.

Ketekunan mereka menjadi fondasi kuat menuju kehidupan yang lebih mapan.

2. Selasa Pon