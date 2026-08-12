Bukan Sekadar Mitos, Ini 11 Weton Perempuan yang Disebut Punya Energi Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Primbon kerap digunakan sebagai salah satu rujukan untuk membaca karakter seseorang berdasarkan weton kelahirannya. Sejumlah weton perempuan bahkan dipercaya memiliki sifat dan aura yang berkaitan dengan keberuntungan, kesuburan, serta kemakmuran.

Salah satu simbol yang sering dikaitkan dengan kemakmuran dalam budaya Jawa adalah Dewi Sri, sosok yang dikenal sebagai lambang kesuburan dan kesejahteraan. Karena itu, terdapat sejumlah weton perempuan yang dalam penafsiran Primbon disebut mempunyai karakter layaknya pembawa keberuntungan.

Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran ilmiah mengenai masa depan atau kondisi rezeki seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut 11 weton perempuan yang disebut memiliki karakter pembawa keberuntungan dan kemakmuran.

1. Minggu Pahing Perempuan yang lahir pada Minggu Pahing memiliki neptu 14, hasil dari nilai Minggu sebesar 5 dan Pahing sebesar 9.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, mereka dikenal mempunyai intuisi kuat serta kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan. Karakternya cenderung tenang dan mampu menghindari persoalan yang berpotensi menjadi konflik besar.

Sifat tersebut membuatnya dianggap mampu memberikan pengaruh positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketenangan dan ketajaman nalarnya juga menjadi karakter yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan.

2. Minggu Kliwon Minggu Kliwon mempunyai jumlah neptu 13, berasal dari Minggu bernilai 5 dan Kliwon bernilai 8.

Sosok perempuan dengan weton ini digambarkan memiliki pembawaan lembut, hangat, dan tidak banyak bicara. Sikap pendiamnya lebih sering diartikan sebagai kebiasaan untuk mendengarkan serta memahami keadaan sebelum memberikan tanggapan.