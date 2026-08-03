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Niko Sulpriyono
Selasa, 4 Agustus 2026 | 05.16 WIB

6 Zodiak yang Paling Berpotensi Jadi Orang Kaya Menurut Astrologi, Apakah Capricorn Masih Ada?

ilustrasi Zodiak (Freepik) - Image

ilustrasi Zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Astrologi kerap dikaitkan dengan berbagai karakter yang dipercaya memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan. 

Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang tertarik melihat bagaimana sifat setiap zodiak berkaitan dengan peluang meraih kesuksesan finansial.

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini hanya berdasarkan stereotip dan karakter yang umum diasosiasikan dengan masing-masing zodiak

Kesuksesan seseorang tetap ditentukan oleh kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, konsistensi, serta bagaimana memanfaatkan peluang yang datang.

Lantas, zodiak apa saja yang sering dianggap memiliki potensi besar menjadi orang kaya

Berikut enam zodiak yang paling sering dikaitkan dengan kemampuan membangun kekayaan menurut astrologi yang dirangkum dari kanal YouTube RasiKitaID pada Senin (03/08).

1. Capricorn

Capricorn sering dianggap sebagai zodiak yang paling berpotensi sukses secara finansial menurut astrologi

Mereka dikenal disiplin, pekerja keras, sabar, dan memiliki fokus kuat terhadap tujuan jangka panjang.

Capricorn tidak mudah menyerah hanya karena hasil belum terlihat. 

Mereka lebih memilih membangun kesuksesan secara bertahap melalui kerja keras dan konsistensi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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