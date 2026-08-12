Terlahir Membawa Hoki, 7 Shio Ini Konon Mudah Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan

Ilustrasi Hoki (Freepik)
JawaPos.com – Setiap shio memiliki karakter dan gambaran peruntungan yang berbeda dalam astrologi Tionghoa. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai energi keberuntungan yang lebih kuat, terutama dalam urusan peluang dan kondisi finansial.
Dalam kepercayaan tersebut, keberhasilan seseorang memang tetap berkaitan dengan usaha dan keputusan yang diambil. Namun, karakter bawaan shio dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang membaca peluang, membangun relasi, serta menghadapi berbagai tantangan.
Ada pula shio yang dianggap memiliki daya tarik kuat sehingga lebih mudah memperoleh dukungan atau kesempatan dari lingkungan sekitarnya.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan rezeki dan finansial menurut astrologi Tionghoa.
Naga sejak lama menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan dalam kebudayaan Tionghoa.
Pemilik shio ini digambarkan memiliki karakter percaya diri serta kemampuan untuk memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Sifat tersebut dapat menjadi modal ketika mereka harus mengambil keputusan penting atau memanfaatkan sebuah kesempatan.
Keberuntungan Naga tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung. Dukungan dari orang lain, kepercayaan, jaringan luas, dan kesempatan besar juga dianggap sebagai bagian dari peruntungan mereka.
Dengan kemampuan membangun pengaruh dan keberanian mengambil langkah, Shio Naga dipercaya mempunyai peluang untuk mencapai kondisi finansial yang kuat.
Shio Kelinci memiliki pendekatan yang berbeda. Keberuntungan mereka lebih sering digambarkan hadir melalui hubungan baik dan kemampuan menjaga keharmonisan dengan orang lain.
Sifat ramah, diplomatis, dan tidak agresif membuat Kelinci mudah mendapatkan simpati. Dari hubungan tersebut, berbagai peluang dapat terbuka, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial.
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