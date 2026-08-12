Hoki Meningkat di 17 Agustus, 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com – Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2026 disebut menjadi momen penuh keberuntungan bagi sejumlah shio. Berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa, lima shio diprediksi memperoleh energi positif yang dapat membuka peluang baru, terutama berkaitan dengan keuangan dan pekerjaan.

Keberuntungan tersebut bisa hadir dalam berbagai bentuk. Mulai dari proyek yang akhirnya terealisasi, peningkatan penjualan, bonus, kerja sama baru, hingga pemasukan tak terduga.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Peluang yang datang tetap perlu disikapi dengan pertimbangan yang matang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut berpotensi mendapatkan keberuntungan finansial pada 17 Agustus 2026.

1. Shio Naga Bagi Shio Naga, 17 Agustus 2026 diprediksi menjadi salah satu momentum yang membawa banyak kesempatan menarik.

Rencana yang sebelumnya sempat tertunda berpotensi kembali bergerak. Proyek besar yang telah lama dibicarakan bahkan mungkin mencapai tahap kesepakatan.

Tidak hanya itu, kabar mengenai bonus, komisi, atau tawaran kerja sama baru juga bisa menjadi sumber kegembiraan. Peluang yang hadir pun tidak selalu memberikan keuntungan sesaat, tetapi berpotensi berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk jangka panjang.

Karena itu, pemilik Shio Naga disarankan lebih peka terhadap berbagai kesempatan yang muncul di sekitar tanggal tersebut.

2. Shio Tikus Kecerdikan dan kemampuan membaca peluang menjadi modal penting bagi Shio Tikus. Pada 17 Agustus, karakter tersebut diprediksi membawa keuntungan tersendiri.