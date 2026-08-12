Kuda hingga Naga, 4 Shio yang Konon Bakal Dihampiri Rezeki Tak Terduga

Shio yang Dapat Banyak Cuan Mulai Hari Ini. (unsplash.com)
JawaPos.com – Peruntungan seseorang dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam astrologi Tionghoa, pergantian energi tertentu bahkan kerap dikaitkan dengan peluang rezeki dan keberuntungan bagi sejumlah shio.
Sejumlah shio disebut sedang berada dalam periode yang cukup positif. Mereka diprediksi berpeluang mendapatkan tambahan pemasukan, kesempatan dalam pekerjaan, hingga tawaran yang dapat membuka jalan menuju kondisi finansial lebih baik.
Bentuk keberuntungan tersebut tidak selalu berupa uang secara langsung. Kesempatan bisnis, kenaikan hasil penjualan, dukungan dari orang lain, maupun peluang kerja juga dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan ekonomi.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki lebih besar dalam waktu dekat.
Shio Kuda disebut menjadi salah satu yang berpeluang menikmati hasil dari kerja keras selama ini.
Berbagai tantangan yang sebelumnya harus dilewati perlahan dapat menghasilkan perkembangan positif. Bagi mereka yang menjalankan usaha, peningkatan penjualan menjadi salah satu peluang yang digambarkan dalam ramalan.
Sementara bagi yang bekerja sebagai karyawan, apresiasi dari perusahaan, penghargaan, atau perkembangan karier disebut berpotensi datang.
Selain faktor usaha pribadi, Shio Kuda juga dipercaya lebih mudah memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Kehadiran orang yang memberikan bantuan atau membuka jalan baru dapat menjadi tambahan energi untuk mencapai target.
Shio Kerbau dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang sabar, tekun, dan memiliki keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan.
Sifat tersebut disebut mulai memberikan hasil positif. Rezeki yang datang bahkan diprediksi berasal dari sumber yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.
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